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رئيس الوزراء العراقي ناعيا بابا الفاتيكان : عمل على تعزيز السلام

01:57 م الإثنين 21 أبريل 2025

محمد شياع السوداني

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بغداد- (د ب أ)

قدم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، التعازي بوفاة بابا الفاتيكان رئيس الكنيسة الكاثوليكية فرنسيس، مشيرا إلى أنه عمل على تعزيز السلام.

وقال السوداني ، في تغريدة على حسابه بمنصة إكس اليوم: "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الحبر الأعظم رئيس الكنيسة الكاثوليكية، قداسة البابا فرنسيس، بعد عمر مديد قضاه في خدمة الإنسانية، وتعميق الروابط بين شعوب الأرض، والعمل على تعزيز السلام، والأهداف والقيم الاجتماعية والأخلاقية الفاضلة".

وتابع: "بهذه المناسبة نشاطر جميع المسيحيين في العراق والعالم، مشاعر الفقد المؤلم، ونستذكر مع رحيل البابا زيارته التاريخية إلى العراق قبل أربع سنوات، ولقاءه بالمرجع الأعلى علي السيستاني في النجف الأشرف".

وأضاف أن "تلك الزيارة مثلت أساساً عملياً ومهماً في التقريب بين الأديان وترسيخ الأخوّة والمحبّة بين جميع المؤمنين في العالم".

وتوجه بـ "الرحمة لروح البابا فرنسيس، بما عُرف عنه من تعاطف مع آلام الفقراء والمظلومين حول العالم، وخالص العزاء لمحبيه وأتباعه وكل الساعين إلى نشر رسالة الخير والإنسانية في أرجاء الأرض".

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