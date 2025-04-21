نائب الرئيس الأمريكي يعزي الكاثوليك في وفاة البابا

واشنطن- (د ب أ)

عبر نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، الذي التقى البابا فرنسيس قبل يوم من وفاته في الفاتيكان، عن تعازيه للكاثوليك في جميع أنحاء العالم وأثنى على البابا.

وقال فانس في منشور على منصة "إكس" اليوم الاثنين، بعد وقت قصير من وفاة البابا: "لقد علمت لتوي بوفاة البابا فرنسيس. وتعازيي لملايين المسيحيين في جميع أنحاء العالم الذين أحبوه."

وكان البابا فرنسيس قد التقى بفانس أمس الأحد الموافق عيد القيامة، وكان على ما يبدو آخر شخصية سياسية بارزة تلتقي بالبابا شخصيا.

وأضاف فانس: "كنت سعيدا لرؤيته أمس، رغم أنه كان مريضا للغاية بشكل واضح. لكنني سأظل أتذكره من أجل العظة التي ألقاها في الأيام الأولى لجائحة كوفيد. لقد كانت حقا رائعة للغاية."

وتابع فانس قائلا: "قدًس الله روحه."