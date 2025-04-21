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المستشار الألماني المقبل ينعي وفاة بابا الفاتيكان

10:58 ص الإثنين 21 أبريل 2025

فريدريش ميرتس

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برلين- (د ب أ)

نعى المستشار الألماني المقبل، فريدريش ميرتس، وفاة بابا الفاتيكان فرنسيس.

وكتب ميرتس على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" اليوم الاثنين: "وفاة البابا فرنسيس تُشعرني بحزن عميق... سيُذكَر فرنسيس لالتزامه الدؤوب تجاه الفئات الأضعف في المجتمع، وللعدالة والمصالحة. لقد قاده التواضع والإيمان برحمة الله إلى ذلك".

وأضاف ميرتس:"بفعل ذلك، ترك أول أمريكي لاتيني يجلس على الكرسي الرسولي أثرا عميقا في الناس حول العالم، متجاوزا الحدود الطائفية. أتوجه في هذه الأثناء بخالص التعازي إلى المؤمنين حول العالم الذين فقدوا قداسة البابا. فليرقد في سلام".

ومن المقرر أن يتولى ميرتس منصب مستشار ألمانيا مطلع الشهر المقبل.

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فريدريش ميرتس المستشار الألماني وفاة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس
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