جيش الاحتلال يشن حملة مداهمات واسعة بالضفة الغربية



وكالات

شنت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، حملة مداهمات واقتحامات واسعة في بلدات الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددًا من الشبان الفلسطينيين، وفقا لما ذكرته الغد.

واقتحم جيش الاحتلال مخيم بلاطة وعدة أحياء في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وسط عمليات مداهمة وتفتيش.

وشن جيش الاحتلال حملة مداهمات واسعة في حارات تقع على الأطراف الجنوبية من مخيم بلاطة، وأسفرت عن اعتقال شاب فلسطيني وتخريب منازل خلال التفتيش.

وشهدت عدة أحياء في مدينة نابلس سلسلة مداهمات طالت منازل وبنايات سكنية، وسط انتشار لقوات راجلة، قبل أن تنسحب من المكان دون الإبلاغ عن اعتقالات.

وفي قلقيلية، اقتحم جيش الاحتلال حي كفر سابا، وشنّ سلسلة مداهمات قبل أن تنسحب الآليات العسكرية من المنطقة.

وواصل جيش الاحتلال عدوانه على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ85، ولليوم الثاني والسبعين على مخيم نور شمس، وسط تصعيد ميداني في عمليات الاقتحام والتخريب والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم.

وفجر جيش الاحتلال منزلًا في حارة المنشية بمخيم نور شمس، وأغلق الطريق المحاذي له عقب إعادة تأهيله، فيما أجبرت قوات راجلة عددًا من العائلات على إخلاء منازلها في منطقة ضاحية ذنابة شرق مخيم طولكرم.

وأسفر العدوان الإسرائيلي وتصعيده المتواصل على مدينة طولكرم ومخيميها (طولكرم ونور شمس) عن استشهاد 13 مواطنًا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في الشهر الثامن.

وارتفعت حصيلة العدوان على مدينة ومخيم جنين شمال الضفة الغربية إلى 39 شهيدًا، عقب استشهاد شاب برصاص الاحتلال واحتجاز جثمانه قرب مستوطنة "حومش" جنوبي جنين.

وزعم بيان لجيش الاحتلال أن شابًا فلسطينيًا أطلق النار باتجاه قوة عسكرية، فردّت القوة بإطلاق النار، ما أدى إلى تصفيته واحتجاز جثمانه.

ويدخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين شمال الضفة الغربية يومه الـ91، حيث تتواصل عمليات التجريف، وإحراق المنازل، وتحويل أخرى إلى ثكنات عسكرية.