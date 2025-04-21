وزارة التجارة الصينية: لن نقبل أي اتفاق بين واشنطن وشركائها على حساب بكين



وكالات

أكدت بكين، اليوم الاثنين، أهمية حل الخلافات الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة عن طريق الحوار، وفق ما قالت وزارة التجارة الصينية.

وقالت وزارة التجارة الصينية، إنها لن تقبل أي اتفاق بين واشنطن وشركائها التجاريين على حساب مصالح بكين.

وأكدت أنها سترد على أي اتفاق يبنى على حساب مصالحنا وكلنا عزم على حماية حقوقنا، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

وكان شيه فنج السفير الصيني لدى الولايات المتحدة، قال الأحد، إن سلطات بلاده سترد باتخاذ إجراءات مضادة حاسمة إذا فرضت عليها دول أخرى رسوما جمركية وحروبا تجارية.

وأضاف السفير: "تعارض الصين بشدة أي شكل من أشكال التعريفات الجمركية أو الحرب التجارية، إذ يتم التمسك بذلك ليس فقط لحماية المصالح الوطنية للصين وكرامتها، بل وكذلك لحماية النظام التجاري والاقتصادي الدولي والعدالة والإنصاف الدوليين".

وأشار إلى أنه إذا فرضت دول أخرى رسوم جمركية وحروبا تجارية على الصين، فإن بكين سترد وستتخذ إجراءات مضادة حاسمة.

وقال شيه فنج: "في ظروف عدم الاستقرار وعدم اليقين في العالم، تبقى الصين السوق الضخمة الواعدة أكثر في كل العالم، وتبقى كذلك القوة الدافعة الرئيسية للنمو الاقتصادي العالمي وأفضل وجهة استثمارية للمستثمرين الأجانب".

وشدد السفير الصيني، على أن تنمية وتطور بلاده تظل "فرصة مشتركة للعالم أجمع".