إعلام حوثي: غارات أمريكية تستهدف مناطق متفرقة في صنعاء والحديدة

وكالات

قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، الأحد، إن عدوانا أمريكيا استهدف بسلسلة غارات جزيرة كمران بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

كذلك، أشار الإعلام الحوثي، إلى أن 3 غارات أمريكية استهدفت مديرية الجوبة في محافظة مأرب شرقي صنعاء.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الحوثيون سقوط قتيلين وإصابة 11 آخرين في قصف أمريكي استهدف صنعاء.

وأفادت قناة "المسيرة التابعة للحوثيين، نقلا عن وزارة الصحة التي تديرها جماعة أنصار الله الحوثية، بسقوط "شهيدين و11 جريحا حصيلة العدوان الأمريكي على صنعاء العاصمة والمحافظة".

وشن الطيران الأمريكي، مساء أمس السبت، سلسلة غارات جوية، على مواقع متفرقة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.