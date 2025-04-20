رئيسة مجلس النواب الإندونيسي تؤكد دعم بلادها الثابت لفلسطين

جاكرتا - (د ب أ)

أكدت رئيسة مجلس النواب الإندونيسي بون ماهاراني، خلال اجتماع مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح دعم إندونيسيا الثابت لاستقلال فلسطين.

وقالت مهاراني لفتوح، وفقا لبيان صادر اليوم الأحد، "دعم فلسطين هو التزام أخلاقي وتاريخي لإندونيسيا.. نحن نظل ثابتين في التزامنا بكفاح الشعب الفلسطيني، وهو التزام مستمر منذ استقلال إندونيسيا".

وخلال منتدى نقاش برلماني في مدينة اسطنبول التركية أول أمس الجمعة، أكدت مهاراني أن الدعم الإندونيسي لفلسطين لا يتم التأكيد عليه فقط من الحكومة والشعب ولكن أيضا من مجلس النواب الإندونيسي، الذي يدافع بنشاط عن الاستقلال الفلسطيني.

وأكدت "في كل من الاجتماعات الثنائية والمنتديات الدولية، يعرب مجلس النواب الإندونيسي باستمرار عن دعمه لفلسطين ويحث على بذل جهود عالمية لتحقيق السلام هناك".