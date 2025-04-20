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مقتل 33 شخصًا في حريق بقارب بجمهورية الكونغو الديمقراطية

03:55 م الأحد 20 أبريل 2025

حريق بقارب بجمهورية الكونغو الديمقراطية

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جوما - (د ب أ)

لقي ما لا يقل عن 33 شخصا حتفهم في حادث قارب في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وقع اليوم الثلاثاء على نهر الكونغو .

وبحسب تقارير متطابقة في وسائل الإعلام المحلية، فقد كان القارب يحمل نحو 400 شخص عندما اندلع فيه حريق وانقلب بالقرب من مدينة مبانداكا.

ويُعتقد أن سبب الحريق كان الطهي على متن القارب، حيث اشتعل الوقود المخزن في مكان قريب، مما أدى إلى انفجاره.

وتتكرر الحوادث المميتة في قطاع النقل النهري بجمهورية الكونغو الديمقراطية، ويُعزى ذلك في الغالب إلى الاكتظاظ الشديد على متن القوارب وغياب فحوصات السلامة الكافية.

ويُعد النقل النهري وسيلة حيوية لسكان البلاد، خاصة في المناطق النائية التي تعاني من ضعف البنية التحتية.

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حريق قارب جمهورية الكونغو الديمقراطية مقتل اشخاص
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