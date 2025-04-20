بطائرات مسيرة.. شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على قطاع غزة



وكالات

شنت قوات الاحتلال، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، عدوانا استهدف مناطق متفرقة بقطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين.

وقصفت طائرات مسيرة للاحتلال خيمة للنازحين في منطقة المواصي، غرب خان يونس، جنوبي قطاع غزة، وفقا لما ذكرته الغد.

وأسفر القصف الإسرائيلي عن ارتقاء شهيدة ووقوع عدد من الجرحى، كما أن غارة إسرائيلية أخرى استهدفت بلدة عبسان الكبيرة، شرقي خان يونس.

وفي وسط القطاع، استهدفت طائرات الاحتلال منزلا قرب مقبرة السوارحة، غرب مخيم النصيرات.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن ارتقاء 3 شهداء، إذ أن عدد الضحايا مرشح للزيادة.

وسمعت دوي انفجارات جراء نسف منازل بالمناطق الشرقية لمدينة غزة.

واستشهد 60 فلسطينيا على الأقل في ضربات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر يوم السبت.

وارتقى 22 شهيدا بين الضحايا في قصف إسرائيلي على مدينة غزة وشمال القطاع.

ففي مدينة غزة، استشهد 15 فلسطينيا، بالإضافة إلى 7 آخرين شمالي القطاع المحاصر، كما أن 38 شهيدا ارتقوا في خان يونس ورفح، جنوبي القطاع.