خلال 48 ساعة.. استشهاد أكثر من 90 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على غزة



وكالات

أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن أكثر من 90 فلسطينيًا استشهدوا إثر غارات إسرائيلية خلال الساعات الـ48 الماضية.

وتكثف إسرائيل هجماتها على غزة لزيادة الضغط على حماس كي تفرج عن الرهائن.

وقالت الفرق الطبية، إن الشهداء 15 شخصا على الأقل، قضوا ليلا، وبينهم نساء وأطفال، وكان بعضهم يتخذ من منطقة إنسانية مخصصة ملجأ، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت الفرق الطبية، أن 11 شخصا على الأقل استشهدوا في مدينة خان يونس بجنوب القطاع، كان العديد منهم في خيمة بمنطقة المواصي حيث يعيش مئات الآلاف من النازحين، إذ كانت إسرائيل قد خصصت المواصي منطقة آمنة.

واستشهد 4 آخرون في عمليات قصف منفصلة في مدينة رفح، بمن فيهم أم وابنتها، بحسب المستشفى الأوروبي حيث جرى إحضار الجثامين.

وذكر الجيش الإسرائيلي، السبت، أن سلاح الجو شن نحو 150 هجوما على "الإرهابيين والبنية التحتية الإرهابية" في تلك الفترة.

وأضاف الجيش، أنه تمت مهاجمة 300 هدفا على مدار الأيام الـ7 الماضية، في القتال ضد حركة المقاومة الإسلامية حما، ومنذ استئناف العمليات العدائية في 18 مارس، وتم قصف أكثر من 1400 هدف من الجو.

ووفقا للتقارير دمرت القوات البرية نفقا مزودا بالفخاخ المتفجرة طوله عدة مئات من الأمتار قرب رفح جنوبي القطاع.

وأشار الجيش إلى أن 40 من مسلحي حماس قتلوا، وتمت مصادرة العديد من الأسلحة والمركبات من الحركة.

وتعهدت إسرائيل بتكثيف هجماتها غزة واحتلال "مناطق أمنية" كبيرة داخل القطاع.

وعلى مدار 6 أسابيع حاصرت إسرائيل غزة ومنعت دخول المواد الغذائية، وغيرها من السلع.

ودقت منظمات إغاثية الأسبوع الجاري ناقوس الخطر، وحذرت من أن آلاف الأطفال أصبحوا يعانون من سوء التغذية وبالكاد يتناول أغلبهم وجبة واحدة في اليوم فيما يتراجع المخزون، بحسب الأمم المتحدة.

وحثت المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط، حنان بلخي، السفير الأمريكي الجديد في إسرائيل، مايك هاكابي، السبت، على دفع تل أبيب إلى رفع الحصار عن غزة حتى يتسنى دخول الأدوية وغيرها من المساعدات إلى القطاع.

وقالت بلخي: "أتمنى أن يذهب ويرى الوضع بشكل مباشر".

وفي أول ظهور لهاكابي كسفير للولايات المتحدة، الجمعة، قام أمس بزيارة حائط المبكى، وأدخل بطاقة تتضمن دعاء في الحائط، إذ قال إنها مكتوبة بخط يد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال إن كل الجهود تبذل لإعادة الرهائن الذين تحتجزهم "حماس".