ترامب: من سيتفاوض معي من قادة الدول بشأن التعريفات الجمركية سأطالبه بشراء منتجات أمريكية

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "من يتصل بي من القادة للتفاوض بشأن التعريفات سوف أطلب منه شراء منتجات أمريكية ورفع القيود التجارية وعدم التلاعب بسعر صرف عملة بلاده".

وأعلن ترامب، في كلمة ألقاها بالبيت الأبيض الأربعاء في ما وصفه بـ"يوم التحرير"، فرض تعريفات جمركية متبادلة على دول عدة بنسب مختلفة، لافتاً إلى أن حدها الأدنى سيكون 10%.

ومن بين الدول التي فرض عليها ترامب رسمومًا جمركية، فيتنام بنسبة 46%، و 34% على الصين، 32% على تايوان، 24% على اليابان و 20% على الاتحاد الأوروبي.

والهند بنسبة 26%، و25% على كوريا الجنوبية، و36% على تايلاندا، و31% على سويسرا، و24% على ماليزيا.

كما سيتم فرض رسومًا جمركية على كمبوديا بنسبة 49%، 30% على جنوب أفريقيا و10% على بريطانيا.

وستواجه البرازيل رسومًا متبادلة بنسبة 10%، وهي النسبة ذاتها المفروضة على كل من سنغافورة وتشيلي وتركيا وكولومبيا، في حين أن بنجلاديش ستواجه رسومًا بنسبة 37%. أما إسرائيل فستتعرض لرسوم متبادلة بنسبة 17%، وهى النسبة ذاتها المفروضة على الفلبين.

وباكستان ستواجه رسومًا جمركية بنسبة 29%، في حين ستصل النسبة المفروضة على سريلنكا إلى 44%.