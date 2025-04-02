تقرير إسرائيلي: دول الخليج رفضت استخدام القواعد الأمريكية على أراضيها لمهاجمة إيران

نقلت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية، أن السعودية وقطر والكويت رفضت السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها الجوية لتنفيذ ضربات عسكرية ضد إيران.

وقالت القناة، إن هذه الدول أبلغت طهران سرًا بعدم السماح للأمريكيين باستخدام أراضيها أو أجوائها لأي عمليات هجومية، بما في ذلك عمليات التزود بالوقود أو الاستطلاع التي قد تدعم مثل هذا الهجوم.

من جانبه، أفاد موقع "ميدل إيست آي" بأن الولايات المتحدة قررت حشد قاذفات "بي-2" في قاعدة دييجو جارسيا بالمحيط الهندي، بعد أن أغلقت دول الخليج مجالها الجوي أمام الطائرات الحربية الأمريكية في حال اندلاع حرب مع إيران.

وأضاف الموقع أن السعودية والإمارات وقطر والكويت أبلغت واشنطن بأنها لن تسمح باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي كنقطة انطلاق لأي عمليات عسكرية ضد إيران، بما في ذلك مهام التزود بالوقود أو الإنقاذ.

ونقلت وسائل إعلام غربية أن واشنطن نقلت قاذفاتها إلى قاعدة دييجو جارسيا، وهي جزيرة استراتيجية تقع على بعد نحو 5 آلاف كيلومتر من إيران.

وذكر موقع "يو كيه ديفينس جورنال" البريطاني، المتخصص في الشؤون الأمنية والعسكرية، أنه تم رصد خمس قاذفات شبحية من طراز "بي-2 سبيريت"، إلى جانب طائرات نقل عسكري من طراز "سي-17 أيه جلوبال ماستر"، أثناء هبوطها في القاعدة.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران، حيث كثفت الولايات المتحدة ضرباتها ضد جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، متهمة إيران بالمسؤولية عن الحصار الحوثي للبحر الأحمر.

وفي تصريحات لشبكة "إن بي سي"، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستفرض رسومًا جمركية ثانوية على إيران، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات قصف إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.

في المقابل، نقلت صحيفة "التليجراف" البريطانية عن مسؤول عسكري إيراني كبير، لم تذكر اسمه، أن إيران هددت باستهداف قاعدة دييجو جارسيا المشتركة بين بريطانيا وأمريكا إذا تعرضت لهجوم عسكري من واشنطن.