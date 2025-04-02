التلفزيون التركي يقيل ممثلة لدعمها دعوة مقاطعة وجهتها المعارضة

إسطنبول (د ب أ)

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية الرسمية "تي آر تي"، اليوم الأربعاء، إقالة ممثلة ضمن فريق تمثيل مسلسل تلفزيوني شهير وذلك بعد أن شاركت، على وسائل التواصل الاجتماعي، في دعوة مقاطعة أطلقها منتقدون للحكومة.

وفي البداية، استهدفت حركة المقاطعة في تركيا العلامات التجارية التي يُزعم أنها مؤيدة للحكومة، لكنها امتدت الآن لتشمل القطاعات الثقافية والفنية، بجانب مجالات أخرى.

وكتب المدير العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون التركية "تي آر تي"، زاهد صباجي، على منصة "إكس"، أن المنشور الذي يدعو للمقاطعة لا يتوافق مع مبادئ هيئة الإذاعة والتليفزيون، واصفًا المقاطعة بأنها "مثيرة للانقسام"، ومحذرًا من اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد حالات مماثلة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، منها صحيفة "جمهوريت" اليومية، أن الممثلة هي أيبوكه بوسات. وأعرب عدد من الممثلين والممثلات أيضًا عن دعمهم منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا أوزجور أوزيل، اليوم الأربعاء، إن الحزب يؤيد دعوة المقاطعة وبوسات.

ويأتي هذا الجدل في ظل أسوأ أزمة سياسية تمر بها تركيا منذ أكثر من عقد، والتي اندلعت بعد اعتقال وإقالة عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وهو أحد أبرز منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأشعلت هذه الخطوة احتجاجات جماهيرية، حيث نزل مئات الآلاف إلى الشوارع. وقد دعا حزب الشعب الجمهوري، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، إلى تنظيم مظاهرات أسبوعية، تُقام أيام الأربعاء في إسطنبول وعطلات نهاية الأسبوع في أنحاء البلاد.