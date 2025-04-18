البنتاغون يعلن عزمه سحب 1000 جندي من سوريا

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن وزير الدفاع وجه بتوحيد تمركز القوات الأمريكية في سوريا ضمن قيادة القوة المشتركة لعملية العزم الصلب، مشيرًة إلى أن القرار يعكس النجاح الكبير الذي حققته الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة.

وأضاف المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، في بيان، أن توحيد تمركز القوات في سوريا عملية مدروسة ومبنية على تقييم للظروف، مشيرً إلى أن ذلك سيؤدي لتقليص الوجود الأمريكي في سوريا إلى أقل من ألف جندي خلال الأشهر المقبلة.

وتابع المتحدث: سنبقى في وضع يسمح لنا بتنفيذ ضربات دقيقة ضد فلول تنظيم الدولة، مؤكدًا أن التحالف الدولي لهزيمة تنظيم الدولة أحرز تقدما ملموسا على مدى العقد الماضي.