تعليق العمل بخطط إدارة ترامب لتنفيذ تسريح جماعي في مكتب الحماية المالية للمستهلكين

(أ ب)

أصدرت قاضية فيدرالية حكما يمنع إدارة ترامب من المضي قدما فورا في خططها لتسريح جماعي لمئات الموظفين في مكتب الحماية المالية للمستهلكين، وذلك بعدما سبق أن أعاقت محاولة الإدارة تفكيك المكتب.

وخلال جلسة استماع، اليوم الجمعة، أعربت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، إيمي بيرمان جاكسون، عن قلقها من أن مسؤولي الإدارة لا يلتزمون بأمرها السابق الذي يقضي بالإبقاء على مكتب الحماية المالية للمستهلكين قائما إلى حين إصدار حكمها بناء على أسس موضوعية في الدعوى القضائية التي تسعى للحفاظ على المكتب.

وقالت جاكسون إنها ستمنع المسؤولين من تنفيذ أي عمليات تسريح جماعي أو منع وصول الموظفين إلى أنظمة الحاسوب التابعة للمكتب اليوم الجمعة. كما حددت جلسة استماع في 28 أبريل لسماع شهادات من المسؤولين.