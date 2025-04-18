أكسيوس: وزير إسرائيلي ورئيس الموساد يجتمعان مع ويتكوف غدًا بشأن إيران



وكالات

أفاد موقع "أكسيوس"، بأن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ورئيس جهاز المخابرات (الموساد)ديفيد برنياع، موجود في العاصمة الفرنسية باريس للقاء المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، قبيل المحادثات المقرر انعقادها غدًا السبت مع إيران بشأن برنامجها النووي، في العاصمة الإيطالية روما.

وانطلقت الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين الوفدين الأمريكي برئاسة ويتكوف، والإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، في العاصمة العمانية مسقط، بشأن تسوية البرنامج النووي الإيراني.

وقال عراقجي، اليوم الجمعة، خلال تصريحات من روسيا، إن "روما ليست الجهة المضيفة للمفاوضات مع واشنطن، بل هي مكان انعقادها؛ أما الدولة المضيفة للمفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة فهي لا تزال سلطنة عُمان".

وذكر وزير الخارجية الإيراني، أن "الصين وروسيا وجميع الدول التي تربطها علاقات قريبة أو بعيدة بإيران، أعلنت استعدادها للمساعدة في تقدم مسار التفاوض".