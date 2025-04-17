البرهان يُعفي وزير الخارجية السوداني من منصبه بعد أشهر من تعيينه

وكالات

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قرارًا بإعفاء وزير الخارجية علي يوسف الشريف من منصبه، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام سودانية اليوم.

ولم تصدر الجهات الرسمية أي توضيحات بشأن أسباب الإعفاء، كما لم يتم الإعلان حتى الآن عن اسم من سيخلف الشريف في منصبه.

وكان علي يوسف الشريف قد تم تعيينه وزيرًا للخارجية في نوفمبر الماضي خلفًا للسفير حسين عوض، إلا أن فترة توليه لم تتجاوز بضعة أشهر.