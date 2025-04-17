إعلام عبري: ديرمر أبلغ عائلات الأسرى بإطار زمني لإعادة أبنائهم

وكالات

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن وزير الشؤون الإستراتيجية ورئيس فريق التفاوض الإسرائيلي، رون ديرمر، أبلغ عائلات الأسرى بأن الإطار الزمني لإعادتهم جميعاً يتراوح بين 3 و 6 أشهر.

وأضافت القناة أن العائلات فهمت من ديرمر أن الهدف من الضغط العسكري هو التوصل إلى صفقة جزئية، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يسعى لصفقة شاملة.

وقالت العائلات إنها خرجت من اللقاء مع ديرمر في حالة من الغضب والإحباط والمهانة، موضحة أنها وجهت رسالة إلى ديرمر تطالبه بالتنحي إذا كان عاجزاً عن إدارة مهمة إعادة الأسرى.