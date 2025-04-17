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وزير الدفاع السعودي يسلم المرشد الإيراني رسالة من الملك سلمان

05:57 م الخميس 17 أبريل 2025

وزير الدفاع السعودي يسلم المرشد الإيراني رسالة من

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وكالات

أفادت وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية، أن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، التقى بالمرشد الإيراني علي خامنئي في طهران.

وذكرت الوكالة أن وزير الدفاع السعودي سلم المرشد الإيراني رسالة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

ووصل وزير الدفاع السعودي والوفد المرافق له اليوم، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارةٍ رسمية.

وعقد وزير الدفاع السعودي، عددا من اللقاءات من بينها لقاء الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي المرشد الإيراني الملك سلمان بن عبد العزيز طهران
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