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مسؤولون إسرائيليون سابقون لـ"هرتسوغ": هناك شك كبير بشأن أهلية نتنياهو لرئاسة الحكومة

02:28 م الخميس 17 أبريل 2025

إسحاق هرتسوغ

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وكالات

قالت القناة 13 العبرية، الخميس، إن رؤساء سابقين للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية التقوا الرئيس إسحاق هرتسوغ وحذروا من أن سلوك رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يشكل خطرا على الدولة ويقود لكارثة جديدة.

وأوضحت القناة العبرية، أن رؤساء سابقين للمؤسسة الأمنية أبلغوا هرتسوغ أن هناك شكا كبيرا بشأن أهلية نتنياهو لتولي منصب رئيس الوزراء.

وأشارت، إلى أن الرؤساء السابقين للمؤسسة الأمنية دعوا إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن فشل 7 أكتوبر وتحديد موعد للانتخابات القادمة.

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إسحاق هرتسوغ بنيامين نتنياهو سلوك رئيس حكومة الاحتلال
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