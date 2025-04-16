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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران ليست بعيدة عن امتلاك أسلحة نووية

06:49 م الأربعاء 16 أبريل 2025

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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وكالات

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية نقلا عن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي، الخميس، إن إيران ليست بعيدة عن امتلاك أسلحة نووية.

وأكد جروسي، أن أي اتفاق بشأن إيران سيكون مجرد حبر على ورق بدون مشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أن طهران لا تمتلك سلاحا نوويا رغم أن لديها ما يكفي لصنع قنابل نووية.

وأوضح جروسي، أنه لا يزال أمام إيران مسافة قبل صنع سلاح نووي لكنها ليست بعيدة و"علينا أن نقر بذلك".

وأضاف جروسي: "الأمر أشبه بأحجية.. إنهم يمتلكون القطع وقد يتمكنون من تجميعها في يوم ما".

وشدد جروسي على أنه "لا يكفي أن تقول طهران للمجتمع الدولي إنها (لا تملك أسلحة نووية) لتصديق ذلك، يجب أن تكون لدينا القدرة على التحقق من الأمر".

ويزور مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي إيران، اليوم الأربعاء، قبيل اجتماع من المقرر أن يُعقد بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لاستئناف المحادثات النووية.

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