العراق يستدعي السفير اللبناني احتجاجًا على تصريحات الرئيس عون

(وكالات)

استدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، السفير اللبناني لدى بغداد، على خلفية تصريحات للرئيس اللبناني جوزيف عون، شبّه فيها تنظيم "حزب الله" اللبناني بتجربة "الحشد الشعبي" في العراق، رافضًا اعتماد النموذج العراقي كمرجعية في سياق دمج الفصائل المسلحة داخل مؤسسات الدولة.

وقالت الخارجية العراقية في بيان رسمي، إن "كان الأجدر بالقيادة اللبنانية عدم الزج باسم العراق في تعقيدات المشهد اللبناني الداخلي"، مؤكدة أن "العراق يحتفظ بحقه في الرد الدبلوماسي إزاء أي إساءة تمس سيادته أو تجربته الخاصة في بناء مؤسسات الدولة".

وكان الرئيس اللبناني قد صرح، خلال زيارته إلى الدوحة أمس الثلاثاء، أن "العام 2025 سيكون عام حصر السلاح بيد الدولة"، موضحًا أن القرار قد اتُخذ، ويجري العمل على تنفيذ ذلك عبر "حوار ثنائي مع حزب الله".

وأكد عون أنه لا ينوي استنساخ تجربة العراق في دمج الحشد الشعبي ضمن القوات المسلحة، قائلاً: "لن نستنسخ تجربة الحشد الشعبي في استيعاب حزب الله داخل الجيش، ولا أن يكون وحدة مستقلة فيه"، وأضاف أن العناصر الراغبين من حزب الله يمكنهم "الالتحاق بالجيش والخضوع لدورات استيعاب كما حدث مع عناصر الميليشيات بعد الحرب الأهلية اللبنانية".