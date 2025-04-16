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فنلندا تمدد إغلاق الحدود مع روسيا حتى إشعار آخر

01:20 م الأربعاء 16 أبريل 2025

فنلندا وروسيا

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وكالات

نقلت وكالة "رويترز" عن الحكومة الفنلندية، أنه تم "تمديد إغلاق الحدود مع روسيا حتى إشعار آخر".

واعتبارًا من نوفمبر 2023، بدأت فنلندا في فرض قيود على المعابر الحدودية مع روسيا، وسط تدفق "غير منضبط" للاجئين من دول ثالثة، وهو ما ألقت هلسنكي باللوم فيه على موسكو.

ومن جانبها، رفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الاتهامات الموجهة ضد موسكو بشأن تورطها في أزمة الهجرة بالاتحاد الأوروبي، واصفة إياها بـ "المعايير المزدوجة للغرب".

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فنلندا إغلاق الحدود روسيا
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