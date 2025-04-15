ماكرون: يجب وقف إطلاق النار في غزة ووضع حد للمحنة التي تصيب سكان القطاع

وكالات

أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه أعرب هاتفيا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن حرص فرنسا على أمن إسرائيل وشعبها، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لإطلاق سراح الأسرى الذين لا تزال حركة حماس تحتجزهم.

وأضاف ماكرون في تغريدة له باللغة العربية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه يجب أن تصل المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة بأسرع وقت ممكن ويجب وضع حد للمحنة التي تصيب سكان القطاع.

وتابع ماكرون أنه يجب وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن وفتح جميع المعابر التي تتيح إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع، وكذلك ضرورة استعادة أفق حل سياسي يتمثل في حل الدولتين.