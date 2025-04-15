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صحة غزة: مئات المرضى والجرحى لا تتوفر لهم أدوية

11:50 ص الثلاثاء 15 أبريل 2025

وزارة الصحة الفلسطينية

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غزة- (د ب أ)

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، بأن مئات المرضى والجرحى لا تتوفر لهم أدوية وتزداد معاناتهم مع إغلاق المعابر.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن الخدمة الصحية في المستشفيات تُقدم وفق أرصدة محدودة من الأدوية والمهام الطبية، مشيرة إلى أن أزمة نقص الأدوية تُعيق عمل الطواقم الطبية لإتمام التدخلات الطارئة للجرحى.

ولفتت إلى أن مرضى السرطان والفشل الكلوي والقلب الأكثر تأثراً بنقص الأدوية والمهام الطبية، موضحة أن أصناف أخرى من قائمة الأدوية مُهددة بالنفاذ ، ما يعني تفاقم مستويات العجز عن 37% من الأدوية و 59% من المهام الطبية.

وطالبت المؤسسات الدولية بـ "الضغط على الاحتلال الاسرائيلي إدخال الإمدادات الطبية والمستشفيات الميدانية".

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