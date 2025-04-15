إعلان

اعتداء بساطور يودي بحياة معلمة مغربية على يد طالبها في أرفود

11:21 ص الثلاثاء 15 أبريل 2025

اعتداء بساطور يودي بحياة معلمة تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلنت نقابة الاتحاد العام للشغل في المغرب، مقتل أستاذة في مركز التكوين المهني بمدينة أرفود، في أقصى جنوب شرق البلاد، بعد تعرضها لاعتداء وحشي بسلاح أبيض على يد طالب مغربي.

واستنكرت النقابة هذا العمل الإجرامي، مُعلنة عن تعازيها لعائلة الفقيدة وأسرة التعليم في المدينة.

وفي مارس الماضي اعتقلت الشرطة المغربية طالب جامعي يبلغ من العمر 21 عامًا، في مدينة أرفود، بعد الاشتباه في تورطه في الاعتداء على أستاذته باستخدام سلاح أبيض من نوع "الشاقور" (أو ساطور).

a3dff2c2-c4c6-4c6d-a049-24e9b8a640ca

وحسب وسائل إعلام محلية، فإنه على الرغم من محاولات الأطباء إنقاذ حياتها، فإن الأستاذة فارقت الحياة بعد أيام من الاعتداء، ما تسبب في صدمة وحزن عميق في الوسط التعليمي.

وتُعيد الحادثة إلى الأذهان ملف الاعتداءات المتزايدة على الكوادر التعليمية باستخدام الأسلحة البيضاء، مما دفع العديد من المهتمين إلى مطالبة السلطات بتوفير حماية أكبر للكوادر التعليمية وضمان سلامتهم في مواجهة مثل هذه الحوادث المروعة.

كما طالبت نقابة الاتحاد العام للشغل بتوفير تدابير أكثر صرامة لضمان سلامة جميع الأطر التعليمية في البلاد، مشيرة إلى أن هذه الحوادث تسهم في زيادة حالة القلق والتهديد الذي يواجهه المعلمون داخل المدارس ومراكز التدريب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مقتل معلمة اعتداء بساطور نقابة الاتحاد العام للشغل في المغرب مركز التكوين المهني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
صحة غزة: مئات المرضى والجرحى لا تتوفر لهم أدوية

إعلان

إعلان

في بنكي الأهلي ومصر.. الدولار يتراجع تحت مستوى 51 جنيهًا خلال التعاملات
"الأرصاد": ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. وهذا موعد الذروة
تفاصيل غرق 798 فدانًا في المنوفية بمياه النيل.. ماذا حدث؟ - صور