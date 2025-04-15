فزع أممي بالغ إزاء قصف إسرائيل المستشفى الأهلي بغزة

وكالات

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الأمين العام شعر "بفزغ بالغ" إزاء قصف القوات الإسرائيلية المستشفى الأهلي العربي في غزة يوم الأحد.

وذكر المتحدث "بموجب القانون الإنساني الدولي، يتعين احترام وحماية الجرحى والمرضى والعاملين في المجال الطبي والمرافق الطبية، بما في ذلك المستشفيات".

وأضاف المتحدث أن الهجوم "وجه ضربة موجعة لمنظومة الرعاية الصحيةالمدمرة بالفعل في القطاع"، وأشار إلى مخاوف هائلة من أن الإمدادات الطبية وكذلك الغذاء والماء في الطريق للنفاد.