روسيا: الدفاعات الجوية أسقطت 115 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت، الليلة الماضية، 115 طائرة مسيرة أوكرانية فوق خمس مقاطعات في روسيا.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت 115 طائرة دون طيار أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه تم إسقاط 109 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك، وثلاث مسيرات فوق أراضي مقاطعة فورونيج، ومسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعات موسكو، وبريانسك وأوريول.