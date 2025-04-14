بالرصاص والدماء.. سلوفاكيا تعرض صور ملابس رئيس الوزراء بعد محاولة اغتياله

(وكالات)

عرض وزير الدفاع السلوفاكي روبرت كالينياك، اليوم الاثنين، صورًا التُقطت داخل المستشفى تظهر آثار الرصاص والدماء على ملابس رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو بعد محاولة اغتياله، وذلك في محاولة لإسكات الأصوات المشككة في حقيقة محاولة اغتيال رئيس الوزراء.

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها كالينياك مع المدون أوسكار بارامي، حيث عرض عبر هاتفه الشخصي صورًا لسترة مثقوبة بالرصاص وقميص ملطخ بالدماء، مشيرًا إلى أنها توثق حالة رئيس الوزراء لحظة نقله إلى غرفة العمليات.

وقال كالينياك إن فيتسو كان في وضع حرج، مضيفًا:"حين تدخل غرفة الجراحة وفي داخلك عدة رصاصات، لا أحد يتصور مدى خطورة الموقف الذي كنت فيه".

ورغم عرض الصور، طالب بعض مستخدمي الإنترنت بأدلة إضافية، كصور للجروح أو الندوب على جسد رئيس الوزراء، معتبرين أن الملابس وحدها لا تكفي لدحض الشكوك.

يُذكر أن الهجوم على فيتسو وقع في 15 مايو 2024، خلال فعالية عامة، وأُصيب بعدة طلقات نارية. وتم توقيف الجاني، يوراي تسينتولا البالغ من العمر 71 عامًا، فورًا بعد الاعتداء.

وفي حين عاد فيتسو لممارسة مهامه الرسمية في يوليو بعد خروجه من المستشفى نهاية مايو، أثار تعافيه السريع تساؤلات عدة في الشارع السلوفاكي، وسط تقارير إعلامية تحدثت عن غياب الشفافية في الكشف عن تفاصيل إصاباته، وهو ما غذى نظريات شككت في وقوع محاولة الاغتيال من الأساس.

