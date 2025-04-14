تركيا تدين الهجمات على مخيم زمزم للنازحين قرب الفاشر بالسودان

وكالات

أدانت تركيا الهجمات التي أسفرت عن مقتل عمال إغاثة إنسانية ومدنيين في مخيم زمزم للاجئين بالقرب من مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور في السودان.

وقالت الخارجية التركية، في بيان، "نكرر دعوتنا لإنهاء فوري لحصار الفاشر ونؤكد دعمنا القوي لوحدة أراضي السودان وسيادته".

ومن جانبها، أعلنت قوات الدعم السريع، أمس الأحد، سيطرتها على مخيم زمزم للنازحين بالفاشر بشكل كامل، رافضة الاتهامات التي وُجِهت إليها بمسؤوليتها عن استهداف المدنيين داخل المخيم، زاعمة أن ما يُعرف بالقوة المشتركة للحركات المسلحة كانت تتخذ المخيم قاعدة عسكرية وتستغل المدنيين دروعًا بشرية.

وكانت الأمم المتحدة قد أعربت عن مخاوفها بعد مقتل أكثر من 100 شخص، بينهم 20 طفلًا و9 موظفين في منظمة الإغاثة الدولية الخيرية، في هجمات لقوات الدعم السريع على الفاشر، وفق ما ورد من تقارير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن قوات الدعم السريع التي تخوض حربًا مع الجيش السوداني منذ أبريل 2023، شنّت "هجمات برية وجوية منسّقة" يوم الجمعة على مدينة الفاشر ومخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين.