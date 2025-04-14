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الإمارات تهنئ إسرائيل بمناسبة عيد الفصح اليهودي

11:05 ص الإثنين 14 أبريل 2025

الامارات واسرائيل

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(وكالات)

وجهت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في إسرائيل تهنئة للإسرائيليين بمناسبة عيد الفصح اليهودي، وذلك عبر منشور رسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا).

وجاء في الرسالة التي نشرتها السفارة عبر حسابها: "تتمنى سفارة الإمارات العربية المتحدة لشعب إسرائيل عيد فصح مجيد مليء بالخير والسلام. عيد فصح مجيد!".

وكانت السفارة الإماراتية قد افتتحت رسميًا في تل أبيب بتاريخ 14 يوليو 2021، في حفل حضره مسؤولون من الجانبين، حيث رُفع العلم الإماراتي لأول مرة بشكل رسمي في قلب المدينة، وذلك بعد توقيع اتفاقية التطبيع بين الجانبين سبتمبر 2020.

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الإمارات إسرائيل عيد الفصح اليهودي
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