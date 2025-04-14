الإمارات تهنئ إسرائيل بمناسبة عيد الفصح اليهودي

(وكالات)

وجهت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في إسرائيل تهنئة للإسرائيليين بمناسبة عيد الفصح اليهودي، وذلك عبر منشور رسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا).

وجاء في الرسالة التي نشرتها السفارة عبر حسابها: "تتمنى سفارة الإمارات العربية المتحدة لشعب إسرائيل عيد فصح مجيد مليء بالخير والسلام. عيد فصح مجيد!".

שגרירות איחוד האמירויות בישראל מאחלת לעם ישראל חג פסח מלא בפריחה ושלום. חג פסח שמח! pic.twitter.com/J9c1Ei0L3j — UAE Embassy in Israel (@UAEinIsrael) April 12, 2025

وكانت السفارة الإماراتية قد افتتحت رسميًا في تل أبيب بتاريخ 14 يوليو 2021، في حفل حضره مسؤولون من الجانبين، حيث رُفع العلم الإماراتي لأول مرة بشكل رسمي في قلب المدينة، وذلك بعد توقيع اتفاقية التطبيع بين الجانبين سبتمبر 2020.