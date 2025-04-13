ترامب: ينبغي ألا يسمح الشعب الصومالي "للحوثيين" بالتسلل والتخفي بداخله

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه حان الوقت للإرهابيين كي يختبئوا لكن ذلك لن يجدي نفعا، مضيفا "مقاتلونا سيجدون الإرهابيين ويقدمونهم للعدالة بسرعة".

وأكد ترامب، أن إدراته ستدعم الشعب الصومالي للقضاء على الإرهاب وتحقيق الرخاء لبلاده، موضحا أنه ينبغي ألا يسمح الشعب الصومالي "للحوثيين" بالتسلل والتخفي بداخله.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الحوثيون استهداف إسرائيل بصاروخين بالستيين.

وثمّن نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية نصر الدين عامر، رسالة المتحدث العسكري باسم كتائب القسام في غزة أبو عبيدة، مؤكدا أن الجماعة لن تتوقف عن إسناد غزة حتى وقف العدوان.

وأشار عامر في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، إلى أن العدوان الأمريكي على اليمن فشل في وقف عمليات الحوثيين ضد الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن الرواية الأمريكية عن خسائر بين صفوف الجماعة واستهداف قادتها كاذبة ومضللة.

وأوضح عامر، أن عمليات الحوثيين لإسناد غزة مستمرة حتى وقف الحرب ولا علاقة لها بالمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.