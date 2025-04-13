إعلان

الحوثيون: عملياتنا لإسناد غزة مستمرة ولا علاقة لها بالمحادثات بين أمريكا وإيران

09:45 م الأحد 13 أبريل 2025

نصر الدين عامر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

ثمّن نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية نصر الدين عامر، رسالة المتحدث العسكري باسم كتائب القسام في غزة أبو عبيدة، مؤكدا أن الجماعة لن تتوقف عن إسناد غزة حتى وقف العدوان.

وأشار عامر في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، إلى أن العدوان الأمريكي على اليمن فشل في وقف عمليات الحوثيين ضد الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن الرواية الأمريكية عن خسائر بين صفوف الجماعة واستهداف قادتها كاذبة ومضللة.

وأوضح عامر، أن عمليات الحوثيين لإسناد غزة مستمرة حتى وقف الحرب ولا علاقة لها بالمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحوثيون نصر الدين عامر المحادثات بين أمريكا وإيران عمليات الحوثيين لإسناد غزة العدوان الأمريكي على اليمن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

شعبة الذهب تنصح من يمتلك ذهبًا في الوقت الحالي بالاحتفاظ به.. فما الأسباب؟
أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
احتجاجات المحامين ضد زيادة رسوم التقاضي (تغطية خاصة)
محافظ البنك المركزي: ليست لدينا القدرة لاعتماد سعر صرف ثابت للجنيه