فرنسا تدين الهجوم الروسي على مدينة سومي الأوكرانية

باريس - (د ب أ)

أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشدة الهجوم الصاروخي الروسي على مدينة سومي بشمال شرق أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 31 شخصا بينهم طفلان صباح اليوم الأحد.

وكتب ماكرون اليوم الأحد عبر منصة " إكس" أن الهجوم أوقع" خسائر بشرية كبيرة في صفوف المدنيين". وأضاف " الجميع يعرفون أن روسيا فقط هي التي أرادت هذه الحرب. واليوم، من الواضح أن روسيا فقط هي التي تختار مواصلة الحرب".

واتهم ماكرون موسكو بمواصلة الحرب متجاهلة حياة البشر والقانون الدولي والجهود الدبلوماسية، بما في ذلك المبادرات الأخيرة التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف" هناك حاجة لإجراءات قوية لفرض وقف إطلاق النار على روسيا. وتعمل فرنسا بلا كلل مع حلفائها ( نحو تحقيق هذا الهدف)".