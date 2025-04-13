130 يوماً بكلية خنزير.. سيدة أمريكية مريضة بالفشل الكلوي تعيش 4 أشهر بعضو حيوان

كتب- محمد جعفر:

أعلنت مستشفى NYU Langone، بنيويورك عن نجاح سيدة أمريكية في العيش لمدة 130 يوماً بكلية خنزير معدلة وراثياً، قبل أن يبدأ جسدها في رفض العضو، ما دفع الأطباء إلى اتخاذ قرار بإزالته.

وذكر الفريق الطبي أن المريضة تُدعى تونيا لوني، وتبلغ من العمر 57 عاماً من ولاية ألاباما، وقد خضعت لعملية الزرع بعد معاناة طويلة مع مرض الكلى واعتمادها على الغسيل الكلوي منذ عام 2016، ما جعلها مرشحة مثالية لخوض هذه التجربة الرائدة.

وأشار الجراح روبرت مونتغومري، قائد الفريق الطبي، إلى أن الكلية المزروعة خضعت لتعديلات جينية دقيقة بهدف تقليل احتمالات الرفض المناعي، موضحاً أن العملية مثّلت تقدماً كبيراً مقارنة بمحاولات سابقة لم تتجاوز فيها فترة بقاء الأعضاء الحيوانية المزروعة في جسم الإنسان شهرين فقط.

وخضعت لوني في 4 أبريل الجاري، لعملية إزالة الكلية المزروعة، وعادت إلى منزلها في مدينة جادسدن بولاية ألاباما.

وعلى الرغم من أن التجربة لم تنتهِ بالنتيجة المرجوة، فإنها أضافت كماً كبيراً من البيانات العلمية التي من شأنها الإسهام في تطوير عمليات الزرع بين الأنواع، والتي ما تزال تواجه تحديات كبرى مثل خطر الرفض المناعي، واحتمال انتقال العدوى من الحيوانات إلى البشر، فضلاً عن الشكوك حول كفاءة أداء الأعضاء الحيوانية لوظائف الأعضاء البشرية.

من جانبها، عبّرت لوني عن امتنانها للمشاركة في هذا البحث، مؤكدة أن ما تم تحقيقه خلال 130 يوماً سيسهم في إلهام ودعم مرضى الكلى حول العالم، قائلة: "رغم أن النتيجة لم تكن كما تمنينا، إلا أني أعلم أن هذه التجربة ستساعد الكثيرين في المستقبل".