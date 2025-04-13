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بعد قصف مستشفى المعمداني.. غارة إسرائيلية تستهدف مدرسة بقطاع غزة

03:45 ص الأحد 13 أبريل 2025

غارة إسرائيلية

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وكالات

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة الدحيان في حي الشيخ رضوان بقطاع غزة، وفقا لما ذكرته الغد.

وشن الطيران الإسرائيلي قصفا على المستشفى المعمداني وسط مدينة غزة شمالي القطاع، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام، إن الجيش الإسرائيلي هدد بقصف المستشفى أولا، مما دفع المتواجدين به إلى إخراج المرضى والجرحى قسرا.

وأضاف المركز، أن طائرات إسرائيلية قصفت المستشفى بصاروخين، مما أدى إلى تدمير قسم الاستقبال والطوارئ، ومبنى العمليات الجراحية، ومحطة توليد الأكسجين الطبي المخصصة لمرضى العناية المكثفة، بحسب سكاي نيوز.

وذكرت وسائل إعلام أن عشرات المرضى والجرحى يرقدون في الشوارع المحيطة بالمستشفى عقب قصفه، وبعضهم في حالة حرجة.

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