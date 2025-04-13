إعلان

مستشفى المعمداني بقطاع غزة يخرج من الخدمة نتيجة لقصفه

02:23 ص الأحد 13 أبريل 2025

قصف مستشفى المعمداني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

خرج مستشفى المعمداني في قطاع غزة، من الخدمة نتيجة لشن الطيران الإسرائيلي قصفا على المستشفى، حسبما أفادت الغد.

يذكر أن المركز الفلسطيني للإعلام قال في الساعات الأولى من صباح اليوم، إن الجيش الإسرائيلي هدد بقصف المستشفى أولا، مما دفع المتواجدين به إلى إخراج المرضى والجرحى قسرا.

وأضاف المركز، أن طائرات إسرائيلية قصفت المستشفى بصاروخين، مما أدى إلى تدمير قسم الاستقبال والطوارئ، ومبنى العمليات الجراحية، ومحطة توليد الأكسجين الطبي المخصصة لمرضى العناية المكثفة، بحسب سكاي نيوز.

وذكرت وسائل إعلام أن عشرات المرضى والجرحى يرقدون في الشوارع المحيطة بالمستشفى عقب قصفه، وبعضهم في حالة حرجة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قصف مستشفى المعمداني إنذار بإخلاء المستشفى مبنى العمليات في مستشفى المعمداني غرفة عمليات مستشفى المعمداني خروج مستشفى المعمداني عن الخدمة قطاع غزة اجلاء سكان غزة أخبار غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تقارب حذر في مسقط.. مبعوث ترامب يلتقي مسؤولًا إيرانيًا بحضور عُماني ورسائل للحوار
الأرصاد: استمرار انخفاض الحرارة مع فرص لتساقط الأمطار خلال الأيام المقبلة