مستشفى المعمداني بقطاع غزة يخرج من الخدمة نتيجة لقصفه

وكالات

خرج مستشفى المعمداني في قطاع غزة، من الخدمة نتيجة لشن الطيران الإسرائيلي قصفا على المستشفى، حسبما أفادت الغد.

يذكر أن المركز الفلسطيني للإعلام قال في الساعات الأولى من صباح اليوم، إن الجيش الإسرائيلي هدد بقصف المستشفى أولا، مما دفع المتواجدين به إلى إخراج المرضى والجرحى قسرا.

وأضاف المركز، أن طائرات إسرائيلية قصفت المستشفى بصاروخين، مما أدى إلى تدمير قسم الاستقبال والطوارئ، ومبنى العمليات الجراحية، ومحطة توليد الأكسجين الطبي المخصصة لمرضى العناية المكثفة، بحسب سكاي نيوز.

وذكرت وسائل إعلام أن عشرات المرضى والجرحى يرقدون في الشوارع المحيطة بالمستشفى عقب قصفه، وبعضهم في حالة حرجة.