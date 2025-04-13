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عقب قصفه.. عشرات المرضى يرقدون بالشوارع المحيطة بمستشفى المعمداني

02:14 ص الأحد 13 أبريل 2025

مستشفى المعمداني بغزة

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وكالات

قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن عشرات المرضى والجرحى بعضهم في حالة حرجة يرقدون في الشوارع المحيطة بمستشفى المعمداني عقب قصفه، وفقا لسكاي نيوز.

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مستشفى المعمداني في قطاع غزة، وسط حالة من الهلع والذعر لدى المرضى بعد قصفه.

وشهد المستشفى الأهلي العربي المعمداني حالة من الهلع والذعر لدى المرضى، بعد ورود إنذار بإخلاء المستشفى تمهيدا لقصفه.

وتوجهت المرضى إلى الشوارع، إذ يحدق خطر الموت بالعشرات منهم، إثر خروجهم عن أجهزة التنفس والرعاية.

ونشر الصحفي أنس الشريف مقطع فيديو يوثق حالة الهلع والذعر وخروج المرضى على الأسرّة من المستشفى إثر الإنذار بقصفه.

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