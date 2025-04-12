الدومينيكان.. ارتفاع حصيلة وفيات انهيار سقف في ناد ليلي إلى 225 شخصًا

سانتو دومينجو - (أ ب)

توفي أربعة أشخاص ممن تم إنقاذهم من تحت أنقاض انهيار سقف في ناد ليلي شهير بجمهورية الدومينيكان خلال الليل، ما رفع حصيلة القتلى إلى 225 شخصا، وفقا لما أعلنته السلطات الصحية اليوم السبت.

وقالت السلطات إنه تم إنقاذ 189 شخصا أحياء من تحت أنقاض موقع الحادث في العاصمة سانتو دومينجو، وأُصيب أكثر من 200 شخص، لا يزال 15 منهم في المستشفى، من بينهم خمسة في حالة حرجة.

وقع الحادث في وقت مبكر من يوم الثلاثاء عندما انهار سقف نادي "جيت سيت" الليلي أثناء حفل موسيقي، وكان من بين الحضور سياسيون ورياضيون ومصمم أزياء، كانوا يستمتعون بالموسيقى الحية لحظة وقوع الكارثة.

وحتى صباح اليوم السبت، ظل العديد من الأشخاص يتجمعون في معهد الطب الشرعي بانتظار استلام جثث ذويهم.

وفي وقت لاحق من اليوم، أعلنت السلطات الصحية أنه تم تسليم جميع الجثث البالغ عددها 225 إلى عائلات الضحايا.

وقال وزير الصحة، فيكتور عطا الله، للصحفيين اليوم السبت إن تأخير تحديد هوية الضحايا جاء بسبب الحاجة إلى استخدام بيانات بيومترية لمطابقة الغالبية العظمى منهم.