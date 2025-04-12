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جبهة العمل بالأردن: أكثر من 100 معتقلًا بسبب دعمهم لغزة

08:29 م السبت 12 أبريل 2025

المحامي عبد القادر الخطيب

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وكالات

كشف نائب رئيس لجنة الحريات في حزب "جبهة العمل الإسلامي"، المحامي عبد القادر الخطيب، أن عدد المعتقلين على خلفية دعم غزة بالأردن يزيد عن 100 شخص.

واستنكر "العمل الإسلامي"، أكبر حزب معارض في الأردن، ما جرى ظهر أمس الجمعة، من منع الأجهزة الأمنية بالقوة لفعالية كانت مقررة في منطقة الأغوار على الحدود الأردنية مع فلسطين المحتلة، تحت عنوان "لن نخذلهم... دعم المقاومة حماية للأردن والأمة".

وأفاد بيان صادر عن "العمل الإسلامي"، بأن السلطات الأمنية الأردنية أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى موقع الفعالية، واعتقلت العشرات من المواطنين وقيادات الحركة الإسلامية المشاركين في الفعالية، قبل تفريقها بالقوة "بما يشكل إساءة بالغة للموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية".

وطالب الحزب، الحكومة الأردنية "بوقف العقلية الأمنية في التعامل مع الحراك الشعبي المندد بالعدوان على غزة وحملات التحريض ضده وضد المشاركين فيه بما يمس النسيج الوطني الأردني".

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