إيران: لا هدف لدينا في محادثات مسقط غير تأمين مصالحنا الوطنية

وكالات

قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، إن "المفاوضات التي تعد مقبولة من جانبنا هي مفاوضات دقيقة وبلا ضجيج"، مضيفة "اخترنا إطار المحادثات بأنفسنا وهذا دليل على وجود عقلانية دبلوماسية لدينا".

وأكدت الخارجية الإيرانية، إنه لا هدف لدى طهران في محادثات مسقط غير تأمين مصالحها الوطنية، موضحة "نعطي فرصة حقيقية للدبلوماسية لتسوية الملف النووي ورفع العقوبات عن بلدنا".

وتابعت الخارجية: "اليوم مهم و أثبتنا خلال العقود الماضية أننا ملتزمون بمبدأ الدبلوماسية"، مشيرة إلى أن مفاوضات اليوم هي البداية وفيها يعلن الطرفان المواقف المبدئية ونتوقع ألا تكون طويلة.

وانطلقت، اليوم السبت، الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة العمانية مسقط.

وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية، بأن محادثات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، تجري بقاعتين منفصلتين، مشيرة إلى أن تبادل المواقف سيتم عبر وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي.

وقالت الخارجية، إن المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة تشمل ملفي البرنامج النووي ورفع العقوبات.