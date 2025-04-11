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وزير الخارجية يبحث جهود مصر في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

10:28 ص الجمعة 11 أبريل 2025

وزير الخارجية مع نظيره الفلسطيني

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كتبت- أسماء البتاكوشي:

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الجمعة، الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، وذلك في على هامش مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول آخر التطورات بالنسبة لجهود مصر في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والمفاوضات الجارية لبدء المرحلة الثانية من الاتفاق، وكذلك التحركات لدعم الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة مع الفاعلين الدوليين، والتحضيرات ذات الصلة بمؤتمر إعادة الإعمار الذي تستضيفه مصر بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة.

كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع في الضفة الغربية في ظل الاقتحامات العسكرية المتكررة بالمدن والمخيمات بالضفة الغربية.

وأكد عبد العاطى مجددا على رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم والتمسك بالحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، مشدداً على ضرورة العمل على خلق الأفق السياسي اللازم لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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وزير الخارجية بدر عبد العاطي وزير الخارجية الفلسطيني وقف إطلاق النار بغزة الحرب في غزة
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