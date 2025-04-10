فرنسا تدعو لإدخال المساعدات وحماية المدنيين بغزة

وكالات

قال وزير خارجية فرنسا إنه لا يمكن استمرار الوضع في غزة كما هو، ويجب استئناف المساعدات وإطلاق سراح الأسرى وحماية المدنيين.

وأضاف وزير الخارجية أنه يجب نزع سلاح حماس وإبعادها عن حكم غزة، مشددًا على أن السلام الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين سيأتي من خلال حل الدولتين.

كانت القناة الـ13 الإسرائيلية قالت إنه تم إطلاع وزراء المجلس الوزاري الإسرائيلي الأمني المصغر على وجود مقترح جاد لصفقة تبادل أسرى يجري بلورتها.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تقرير نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، حيث أفادت بأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أبلغ عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة أن صفقة تبادل جادة للأسرى قيد الإعداد وأن الأمر مسألة أيام.