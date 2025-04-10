حماس: ما يجري في رفح تصعيد خطير ضمن حرب الإبادة ضد شعبنا

وكالات

وصفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتفجير منازل المدنيين وتدمير البنية التحتية في مدينة رفح بأنه تصعيد خطير في سياق ما أسمته بـ"حرب الإبادة الوحشية" التي تُمارس ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت الحركة في بيان اليوم الخميس، إن ما يجري في رفح هو "محاولة يائسة لتسجيل إنجاز عسكري عبر ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي"، مشيرة إلى أن إعلان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عن إقامة ما يسمى "محور فيلادلفيا 2" لا يستهدف رفح فقط، بل يهدف إلى "عزل قطاع غزة بالكامل عن عمقه العربي".

وأضافت حماس أن العمليات العسكرية الجارية في رفح تندرج ضمن سياسة "إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري"، مؤكدة أن هذه السياسات ما كانت لتُنفذ لولا "الصمت الإقليمي والدولي".

ودعت الحركة في بيانها الشعوب العربية وأحرار العالم إلى "رفع الصوت عاليًا في وجه الجرائم المستمرة"، واتخاذ "مواقف فعالة" من شأنها وقف العدوان وإنهاء المعاناة الفلسطينية.