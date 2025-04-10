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نزاع قانوني.. OpenAI ترفع دعوة قضائية ضد إيلون ماسك

11:52 ص الخميس 10 أبريل 2025

إيلون ماسك

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(وكالات)

أعلنت شركة التكنولوجيا الأميركية OpenAI أنها تقدمت بدعوى قضائية ضد الملياردير إيلون ماسك، مطالبة القضاء الفيدرالي بمنعه من اتخاذ أي خطوات "غير قانونية أو غير عادلة" قد تضر بها مستقبلًا.

وأصدرت الشركة بيانًا رسمي، قالت فيه إن هذه الدعوى تأتي في سياق النزاع القائم بشأن الهيكلية القانونية لـ OpenAI، والتي أثارت جدلًا واسعًا منذ تحولها من منظمة غير ربحية إلى كيان تجاري يحقق أرباحًا.

وتأتي هذه الخطوة عقب رفض المحكمة الفيدرالية في الولايات المتحدة دعوى سابقة قدمها إيلون ماسك في مارس الماضي، اعترض فيها على تغيير هوية OpenAI القانونية.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد كشفت في تقرير سابق أن تحالفًا من المستثمرين بقيادة ماسك قد عرض شراء المنظمة غير الربحية المالكة لـ OpenAI، مقابل مبلغ ضخم تجاوز 97 مليار دولار.

ويُعد هذا النزاع من أبرز المواجهات القانونية في وادي السيليكون حاليًا، لا سيما أن ماسك يُعد أحد المؤسسين الأصليين لشركة OpenAI عام 2015، قبل أن ينسحب منها لاحقًا.

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