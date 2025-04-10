الأردن يُرحب بقرار اليونسكو حول القدس القديمة وأسوارها

عمان - (د ب أ)

رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الخميس، بتبنّي المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) خلال دورته رقم 221 في باريس، بالإجماع، قرارًا حول مدينة القدس القديمة وأسوارها تحت بند "فلسطين المحتلة".

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) اليوم الخميس عن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة قوله إن "القرار الذي اتّخذه المجلس التنفيذي، اليوم، أعاد مُطالبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف جميع إجراءاتها الأحادية اللاشرعية واللاقانونية في البلدة القديمة للقدس وأسوارها والتي تستهدف القيمة الاستثنائيّة الثقافية والتاريخية للقدس وتُعرّض تراث المدينة الثقافي للخطر".

وأضاف أن "هذا القرار يؤكّد ثوابت الموقف الأردني إزاء البلدة القديمة للقدس وأسوارها، بما فيها الأماكن المقدّسة الإسلامية والمسيحية، كما يؤكّد مُجدّدًا على مضامين القرارات السابقة الصادرة عن المجلس التنفيذي، وقرارات لجنة التراث العالمي الخاصة بالقدس".