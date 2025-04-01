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حماس: لن نرفع الراية البيضاء ومستعدون لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين بشروط

09:43 م الثلاثاء 01 أبريل 2025

عضو المكتب السياسي لحركة حماس سهيل الهندي

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(د ب ا )

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" سهيل الهندي أن الحركة لن ترفع الراية البيضاء، مشددا على أن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة لن يتم إلا عبر صفقة تبادل عادلة وشاملة.

وقال الهندي، في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، إن حماس جاهزة لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، ولكن فقط بشرط وقف الحرب، وفتح المعابر، وإعادة إعمار قطاع غزة، الذي يعاني من دمار واسع جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف أن الحركة تدعو العالم إلى الوقوف مع الحق الإنساني لأهالي غزة، من خلال رفع الحصار المفروض على القطاع، ووقف سياسة التجويع التي يتعرض لها السكان، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري ومنتظم.

وأشار القيادي في حماس إلى أن الحركة رفضت ما وصفه بالشروط التعجيزية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي تضمنت تسليم سلاح المقاومة وخروج قادة الحركة من غزة.

وفي إشارة إلى موقف حماس، قال الهندي: “لن نرفع الراية البيضاء”، مؤكدا أن أي عملية لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لن تتم إلا عبر صفقة تبادل تضمن الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية".

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