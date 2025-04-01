جمعية بغزة: إغلاق ما بقي من مخابز عاملة بالقطاع

وكالات

أعلنت جمعية أصحاب المخابز في قطاع غزة إغلاق آخر ما تبقى من المخابز العاملة، نتيجة نفاد مخزون الدقيق وغاز الطهي والوقود.

وناشدت الجمعية المجتمع الدولي ضرورة التدخل العاجل لفتح المعابر وإيصال المعونات، خاصة الدقيق، لتجنب كارثة إنسانية تهدد السكان.

كان المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى في غزة حذر من كارثة صحية تلوح في الأفق بسبب منع الاحتلال دخول الأدوية والتطعيمات للأطفال إلى القطاع.

وأكد أن استمرار إغلاق المعابر سيؤدي إلى وضع صحي خطير، مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل والضغط على الاحتلال للسماح بإدخال الإمدادات الطبية الضرورية.