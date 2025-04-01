مقابل عودة نصف الأسرى.. إسرائيل تقترح اتفاق تهدئة جديد في غزة

(وكالات)

تقدمت إسرائيل بمقترح تهدئة موسعة في قطاع غزة مقابل عودة نصف عدد الأسرى الإسرائيليين الذين لا يزالون في قبضة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وذلك بحسب ما أفادت به شبكة "سي بي سي" الأمريكية نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين.

وتأتي هذه الاقتراحات في وقت أصدرت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة، مشيرة إلى أنها تخطط لشن "عمليات مكثفة" في جنوب القطاع.

وتتضمن المقترحات الجديدة إعادة نصف عدد الأسرى البالغ عددهم 24 شخصًا الذين يُعتقد أنهم على قيد الحياة في غزة، بالإضافة إلى نصف الأسرى الـ35 الذين يُفترض أنهم لقوا حتفهم، بعد مرور ما يقرب من 18 شهرًا على احتجازهم في غزة.

وقال المسؤولون الإسرائيليون الذين لم يكشفوا عن هوياتهم، إن من المتوقع أن تستمر هذه التهدئة الجديدة بين 40 و50 يومًا.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد صرح في وقت سابق بأن إسرائيل ستزيد الضغط على حماس، لكنّها ستواصل المفاوضات "تحت القصف"، قائلًا إن الضغط العسكري المستمر هو أفضل وسيلة لضمان عودة الأسرى.

كما كرر نتنياهو مطالب إسرائيل بحل حركة حماس ونزع سلاحها، وهو ما ترفضه الحركة الفلسطينية باعتباره "خطًا أحمر" لن تتجاوزه.

وأضاف نتنياهو، أن زعماء حماس سيسمح لهم بمغادرة غزة ضمن تسوية أوسع تشمل مقترحات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من القطاع.