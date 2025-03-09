حماس تشيد بدور مصر في إفشال مخطط التهجير

(وكالات)

أجرى وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، برئاسة محمد درويش، رئيس المجلس القيادي للحركة، لقاءً في القاهرة مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء حسن رشاد، حيث ناقش الجانبان عددا من القضايا المهمة.

وقال بيان حماس إن اللقاء جرى "بروح إيجابية ومسؤولة، مع التركيز على آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بمختلف مراحله".

وعبر وفد الحركة عن تقديره العميق للجهود المصرية المبذولة خلال الفترة الماضية، خاصة في إفشال مخططات التهجير القسري، كما أشاد بمخرجات القمة العربية الأخيرة، ولا سيما خطة إعادة إعمار قطاع غزة والتأكيد على الحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكدت الحركة على ضرورة التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاق، مع البدء الفوري في المرحلة الثانية من المفاوضات، بما يشمل فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط.

أبدى الوفد موافقته على تشكيل لجنة إسناد مجتمعي من شخصيات وطنية مستقلة، تتولى إدارة شؤون قطاع غزة مؤقتا، لحين إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وإجراء الانتخابات العامة على المستويات الوطنية والتشريعية والرئاسية.